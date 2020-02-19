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Конрад Лаймер: «Жаль, что «Тоттенхэму» не помогут Кейн и Сон Хын Мин — я всегда хотел играть против лучших»

08:54
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Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер поделился ожиданиями от 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Первая встреча пройдет 19 февраля в Лондоне.

— Будучи ребенком, всегда мечтал о таких матчах, — цитирует Лаймера официальный сайт УЕФА. — Конечно же, такое запомнится навсегда. Все мы с нетерпением ждем начала игры. Знаем, какой футбол хотим показать, осталось только воплотить свой план в жизнь.

Очень жаль, что «шпорам» не помогут такие хорошие футболисты, как Харри Кейн и Сон Хын Мин. Я всегда хотел играть против лучших. Но будем работать с тем, что имеем.

Тоттенхэм — РБ Лейпциг

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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