Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер поделился ожиданиями от 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Первая встреча пройдет 19 февраля в Лондоне.

— Будучи ребенком, всегда мечтал о таких матчах, — цитирует Лаймера официальный сайт УЕФА. — Конечно же, такое запомнится навсегда. Все мы с нетерпением ждем начала игры. Знаем, какой футбол хотим показать, осталось только воплотить свой план в жизнь.

Очень жаль, что «шпорам» не помогут такие хорошие футболисты, как Харри Кейн и Сон Хын Мин. Я всегда хотел играть против лучших. Но будем работать с тем, что имеем.