7 мая, 02:53

Лаймер: «Баварии» не хватило последнего удара, по-настоящему явного стопроцентного момента»

Евгений Козинов
Корреспондент
Конрад Лаймер и Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Полузащитник «Баварии» Конрад Лаймер прокомментировал ничью с «ПСЖ» (1:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и вылет из турнира.

«Тяжело. Всегда тяжело, когда вылетаешь из Лиги чемпионов после такого матча. В двухматчевом противостоянии на этом уровне все решают очень мелкие детали, несколько решений, несколько моментов. У меня все время было ощущение, что «Бавария» может все перевернуть. В итоге сегодня наша команда не победила, и, конечно, в таком матче это очень больно.

Такое ощущение, что «Баварии» не хватило последнего удара, по-настоящему явного стопроцентного момента. При этом у нас было много возможностей в штрафной «ПСЖ», но по сумме двух матчей нас от финала отделил один гол в противостоянии с очень-очень сильной командой», — цитирует официальный сайт УЕФА Лаймера.

«ПСЖ» выиграл первый матч со счетом 5:4, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом». Финал пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

Лига чемпионов. 1/2 финала.
06 мая, 22:00. Алльянц Арена (Мюнхен)
Бавария
1:1
ПСЖ
«ПСЖ» второй год подряд в финале Лиги чемпионов! У Хвичи — голевая, Сафонов и Нойер устроили парад сейвов
«Факел» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Черноморец»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, видеообзор
«Страсбур» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил ЦСКА, «Балтика» проиграла «Рубину»: видео
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нефтехимик» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
Нойер: «К сожалению, «Бавария» забила слишком поздно»

Компани: «Баварии» нужно было действовать решительнее в ответном матче с «ПСЖ»

