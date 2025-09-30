Лаймер: «Кейн — выдающийся игрок и замечательный человек»

Полузащитник «Баварии» Конрад Лаймер перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Пафоса» отметил значимость Харри Кейна для команды.

«После восьми побед в восьми матчах мало что хочется менять. Все уже привыкли к нашим победам. Играть так — одно удовольствие. И мы, конечно же, хотим продолжать в том же духе. Кейн очень много работает, много вкалывает, это впечатляет. Здорово видеть, как кто-то так старается. Харри — выдающийся игрок и замечательный человек. Ему нужно продолжать в том же духе. Нечасто кто-то забивает 100 голов в 104 матчах», — цитирует официальный сайт УЕФА Лаймера.

Матч «Пафос» — «Бавария» пройдет во вторник, 30 сентября, и начнется в 22.00 по московскому времени.