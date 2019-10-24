Конрад Лаймер: «Было видно, как «Лейпциг» хочет победить»

Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер стал автором первого гола немецкого клуба в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (2:1).

— После перерыва мы усилили давление, — цитирует Лаймера официальный сайт «Лейпцига». - Было видно, как наша команда хочет победить. У нас стало появляться больше моментов, два из которых мы смогли реализовать.

Конечно, очень рад забить первый гол в карьере в Лиге чемпионов. Мы в перерыве обсуждали, что нужно делать больше проникающих передач в штрафную. И в моем случае это сработало.

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