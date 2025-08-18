Коновалов — о матче с «Селтиком» в квалификации ЛЧ: «Кайрату» в Глазго будет очень тяжело»

Бывший голкипер «Тобола» и шотландского «Ливингстона» Иван Коновалов прокомментировал предстоящий матч между «Селтиком» и «Кайратом» в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Кайрат» проводит очень качественную еврокубковую кампанию. Видно, что команда хорошо готова и тактически, и физически. Но, следя за «Селтиком», могу сказать: в Глазго будет чрезвычайно тяжело. Все-таки это другой уровень давления, особенно на таком стадионе. Если «Кайрат» сумеет в первые 15-20 минут не пропустить, то у команды будут неплохие шансы на позитивный результат. Главное — выдержать стартовый натиск и не допустить ошибок», — цитирует Коновалова Metaratings.kz.

Игры между командами пройдут 21 и 26 августа. Первая игра пройдет в Глазго, ответная — в Алматы.