Нападающий "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:0).

Второй гол, забитый мерсисайдцам прямым ударом со штрафного, стал для 31-летнего аргентинца 600-м в клубной карьере.

Чаще всего Месси огорчал "Севилью" – 36 голов, вторую строчку списка занимает "Атлетико" (29), третью – "Валенсия" (27).

На счету форварда четыре гола забитых в ворота российский клубов, и все они пришлись на долю "Спартака"​. Месси отличился по два раза в обоих матчах с красно-белыми на групповом этапе Лиги чемпионов-2012/13 (3:2, 3:0).