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«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 3 тура общего этапа Лиги чемпионов 21 октября 2026

«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Нико Пас и Бруну Фернандеш выйдут в стартовом составе команд на матч Лиги чемпионов

Алексей Михайлов

Стали известные стартовые составы «Комо» и «Манчестер Юнайтед» на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Матч «Комо» — «Манчестер Юнайтед» пройдет на стадионе «Джузеппе Синигалья» (Комо) и начнется в 19.45 по московскому времени.

«Комо»: Бутес, Коуту, Кемпф, Рамон, Валле, Перроне, Милья, Да Кунья, Пас, Батурина, Дувикас.

Запасные: Гинелли, Санчес, Каики, Либерали, Смолчич, Доссена, Какере, Риччи.

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Мазрауи, Де Лигт, Магуайр, Далот, Тилеманс, Андрей Сантос, Маунт, Фернандеш, Кунья, Мбеумо.

Запасные: Дарлоу, Хитон, Амасс, Армер, Т. Флетчер, Камасон, Лэйси, Балеба, Диалло, Зиркзее, Томпсон, Дж. Флетчер.

После двух туров общего этапа Лиги чемпионов «Комо» занимает 17-е место в турнирной таблице, а «Манчестер Юнайтед» — 18-е. Обе команды набрали по 3 очка.

Следить за ходом встречи «Комо» — «Манчестер Юнайтед» можно в нашем онлайне.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур.
21 октября, 19:45. Giuseppe Sinigaglia (Комо)
Комо
4:1
Манчестер Юнайтед

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