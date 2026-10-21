«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Нико Пас и Бруну Фернандеш выйдут в стартовом составе команд на матч Лиги чемпионов
Стали известные стартовые составы «Комо» и «Манчестер Юнайтед» на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Матч «Комо» — «Манчестер Юнайтед» пройдет на стадионе «Джузеппе Синигалья» (Комо) и начнется в 19.45 по московскому времени.
«Комо»: Бутес, Коуту, Кемпф, Рамон, Валле, Перроне, Милья, Да Кунья, Пас, Батурина, Дувикас.
Запасные: Гинелли, Санчес, Каики, Либерали, Смолчич, Доссена, Какере, Риччи.
«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Мазрауи, Де Лигт, Магуайр, Далот, Тилеманс, Андрей Сантос, Маунт, Фернандеш, Кунья, Мбеумо.
Запасные: Дарлоу, Хитон, Амасс, Армер, Т. Флетчер, Камасон, Лэйси, Балеба, Диалло, Зиркзее, Томпсон, Дж. Флетчер.
После двух туров общего этапа Лиги чемпионов «Комо» занимает 17-е место в турнирной таблице, а «Манчестер Юнайтед» — 18-е. Обе команды набрали по 3 очка.
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