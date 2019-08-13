Комментатор Константин Генич объяснил, почему "Матч ТВ" не показывает игру "Порту" - "Краснодар"

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич - о том, почему канал не покажет ответный матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов "Порту" - "Краснодар".

- Ребят, я понимаю, что вам легче засрать мою ленту, потому что больше писать некому. Но что может сделать канал, если права на трансляцию у клуба и он вообще никому их не продал, а решил только в своем приложении показывать? Не надо изгаляться в остроумии, мы сегодня все жертвы, - написал Генич в Twitter.

В 22.00 "Матч ТВ" объявил, что игра показана не будет. В эфире "Матч ТВ" идет ответная игра "Аякс" - ПАОК. На "Матч Премьер" - запись первой встречи "Краснодара" и "Порту".

Онлайн-трансляция матча "Порту" - "Краснодар" здесь