Губерниев: «Эмери взялся за учебники и стал отличным тренером. Ну, а Дзюба остался просто легендарным футболистом»

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о главном тренере «Вильярреала» Унаи Эмери.

«Мне еще Саша Большунов сказал, что критика делает лучше. Так и здесь. Унаи Эмери отреагировал на критику легендарного футболиста Артема Дзюбы: он взялся за учебники и стал отличным тренером. Он вырос! Ну, а Дзюба так и остался просто легендарным футболистом», — сказал Губерниев «СЭ».

Отметим, что полуфинал Лиги чемпионов — лучший результат «Вильярреала» и Унаи Эмери в качестве главного тренера.