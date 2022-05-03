Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

3 мая, 23:52

Губерниев: «Эмери взялся за учебники и стал отличным тренером. Ну, а Дзюба остался просто легендарным футболистом»

Губерниев назвал Унаи Эмери отличным тренером
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о главном тренере «Вильярреала» Унаи Эмери.

«Мне еще Саша Большунов сказал, что критика делает лучше. Так и здесь. Унаи Эмери отреагировал на критику легендарного футболиста Артема Дзюбы: он взялся за учебники и стал отличным тренером. Он вырос! Ну, а Дзюба так и остался просто легендарным футболистом», — сказал Губерниев «СЭ».

Отметим, что полуфинал Лиги чемпионов — лучший результат «Вильярреала» и Унаи Эмери в качестве главного тренера.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
Дмитрий Губерниев
Унаи Эмери
2
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Отработанный материал». Как биатлонистка Кузьмина уехала из России в Словакию ради карьеры
Чемпионат мира по хоккею без России и КХЛ. Абсурдные санкции перед ЧМ коснулись даже финна с русской фамилией
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/2 финала
Александер-Арнольд: «Полуфиналы Лиги чемпионов у нас всегда получаются трудными»
Канчельскис: «Эмери в очередной раз доказал всему миру, насколько он крутой тренер»
«Вильярреал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча 1/2 финала Лиги чемпионов
Луис Диас признан лучшим игроком матча «Вильярреал» — «Ливерпуль»
Мостовой: «Вильярреал» просто поплыл»
Эмери напугал «Ливерпуль», но магии «Вильярреала» хватило только на тайм
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вильярреал» — «Ливерпуль»: видео всех голов

«Ливерпуль» в 10-й раз вышел в финал Лиги чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости