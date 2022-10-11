Комитет УЕФА оштрафовал «Селтик» на 15 тысяч евро за антимонархический баннер

Комитет УЕФА оштрафовал шотландский «Селтик» за демонстрацию фанатами клуба баннера с антимонархическим лозунгом в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» (1:1). Об этом сообщает журналист Роб Харрис.

По словам источника, сумма штрафа составила 15 тысяч евро.

Во время матча «Селтик» — «Шахтер», который прошел 14 сентября в Варшаве (Польша), болельщики шотландского клуба показали баннер с надписью «##### корону» и скандировали оскорбительные кричалки. События произошли менее чем спустя неделю после смерти королевы Великобритании Елизаветы II.