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11 октября, 14:27

Комитет УЕФА оштрафовал «Селтик» на 15 тысяч евро за антимонархический баннер

Алина Савинова
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Комитет УЕФА оштрафовал шотландский «Селтик» за демонстрацию фанатами клуба баннера с антимонархическим лозунгом в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» (1:1). Об этом сообщает журналист Роб Харрис.

По словам источника, сумма штрафа составила 15 тысяч евро.

Во время матча «Селтик» — «Шахтер», который прошел 14 сентября в Варшаве (Польша), болельщики шотландского клуба показали баннер с надписью «##### корону» и скандировали оскорбительные кричалки. События произошли менее чем спустя неделю после смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Футбол
ФК Селтик
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