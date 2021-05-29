Команды и судьи преклонили колени перед финалом Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Челси»
Футболисты «Челси» и «Манчестер Сити» вместе с судьями преклонили колено в поддержку движения Black Lives Matter перед финалом Лиги чемпионов.
Встреча проходит на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Матч обслуживает бригада испанского арбитра Антонио Матеу Лаоса.
Стартовые составы команд:
«Манчестер Сити»: Эдерсон — Уокер, Диаш, Стоунз, Зинченко — Гюндоган, де Брейне, Стерлинг — Махрез, Фоден, Бернарду Силва.
«Челси»: Менди — Чилуэлл, Рюдигер, Тиагу Силва, Аспиликуэта — Канте, Маунт, Жоржинью, Джеймс, Хаверц — Вернер.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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