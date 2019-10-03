«Команда!» Раздевалка «Зенита» после победы над «Бенфикой» с Кокориным
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«Зенит» переиграл «Бенфику» во 2-м туре Лиги чемпионов (3:1). После матча в Twitter клуба из Санкт-Петербург появилась фотография из раздевалки команды.
На кадре среди игроков команды присутствует форвард Александр Кокорин. Нападающий одет в серую рубашку и расположился за Артемом Дзюбой.
Команда! #UCL #ЗенитБенфика pic.twitter.com/yrWbNHHhIM— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) October 2, 2019
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