«Команда!» Раздевалка «Зенита» после победы над «Бенфикой» с Кокориным

«Зенит» переиграл «Бенфику» во 2-м туре Лиги чемпионов (3:1). После матча в Twitter клуба из Санкт-Петербург появилась фотография из раздевалки команды.

На кадре среди игроков команды присутствует форвард Александр Кокорин. Нападающий одет в серую рубашку и расположился за Артемом Дзюбой.

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