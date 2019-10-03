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«Команда!» Раздевалка «Зенита» после победы над «Бенфикой» с Кокориным

00:44
Фото в раздевалке "Зенита" после игры с "Бенфикой". Фото ФК "Зенит"
Фото в раздевалке "Зенита" после игры с "Бенфикой". Фото ФК "Зенит"
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«Зенит» переиграл «Бенфику» во 2-м туре Лиги чемпионов (3:1). После матча в Twitter клуба из Санкт-Петербург появилась фотография из раздевалки команды.

На кадре среди игроков команды присутствует форвард Александр Кокорин. Нападающий одет в серую рубашку и расположился за Артемом Дзюбой.

Зенит — Бенфика

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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