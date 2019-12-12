Коман получил надрыв капсулы в левом колене в матче против «Тоттенхэма»

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман получил надрыв капсулы в левом колене в матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

Он повредился, неудачно приземлившись на левую ногу в попытке принять мяч. Вместо француза на поле вышел Томас Мюллер. Коман успел забить один мяч на 14-й минуте.

Врач команды доктор Ханс-Вильхельм Мюллер-Вольфарт по результатам обследования поставил диагноз «Надрыв капсулы в левом колене». В дополнении к этому игрок растянул сухожилие бицепса и подвернул коленный сустав. О конкретных сроках восстановления пока не сообщается.