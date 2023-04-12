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Колыванов: «Не думаю, что Тухеля приглашали в «Баварию» только для победы в Лиге чемпионов»

Алина Савинова
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Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Баварией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0).

«Вчера мы видели на поле две лучшие команды Европы. В их составе собраны самые прекрасные футболисты. «Манчестер Сити» с приходом Холанна немного поменял свою игру, раньше они больше старались играть через короткий пас, могли внутри штрафной передачи делать. Сейчас с таким мощным нападающим манера изменилась. «Бавария» играла в своем стиле, просто бывают такие неудачные встречи», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Колыванова.

Также он ответил на вопрос, можно ли назвать провалом назначение Томаса Тухеля на пост главного тренера «Баварии».

«В условиях отсутствия результата можно любое назначение трактовать по-разному. Я не думаю, что Тухеля приглашали только для победы в Лиге чемпионов. Нагельсманн провел неплохую работу, но писали, что у него есть разногласия внутри команды. Ему нужно было иметь определенный авторитет», — добавил тренер.

Ответный матч между командами состоится в Мюнхене 19 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/45/1005082885_kolyivanov_ne_dumayu_chto_tuhelya_priglashali_tolko_dlya_pobedyi_v_lige_chempionov
Игорь Колыванов
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
Томас Тухель
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