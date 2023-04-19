Колыванов оценил шансы «Баварии» обыграть «Манчестер Сити» в предстоящем матче

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился мыслями о предстоящем ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Бавария» — «Манчестер Сити».

«Шансов вообще нет у «Баварии». Понятное дело, что они попробуют, постараются, приложат все свои усилия, но «Манчестер» очень мощная команда, с приходом Холанда у них даже по-другому стала игра строиться. Раньше они в тики-таку играли, как в «Барселоне», а сейчас у них более цельная команда, которой очень сложно противостоять», — цитирует Колыванова «Газета.Ru».

Матч пройдет в Мюнхене сегодня, 19 апреля, и начнется в 22.00 по московскому времени. Первая игра завершилась победой «Манчестер Сити» (3:0).