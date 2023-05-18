Колыванов назвал игру «Реала» с «Манчестер Сити» позором

Бывший нападающий сборной России и итальянских «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов высказался о разгромном поражении мадридского «Реала» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Сумасшедшая игра? Да позорище вообще. «Реал» совсем не играл, даже смотреть было неинтересно, его вынесли в одну калитку. Также команды из второй десятки английского чемпионата не играют так, как «Реал» вчера. И Модрич физически не готов, и Кроос, и Бензема — они всю середину поля провалили, их как котят возили рылом», — приводит слова Колыванова «Газета.Ru».

17 мая, «Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Реал» с общим счетом 5:1. В АПЛ «горожане» идут на первом месте турнирной таблицы чемпионата Англии.