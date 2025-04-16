Колосков получил приглашения на финал Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги наций: «Скорее всего никуда не полечу»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о приглашении на финалы турниров УЕФА.

«Конгресс ФИФА будет в мае, я туда не полечу. Это будет Парагвай. Я, во-первых, там уже был. Во-вторых, лететь туда ради одной ночи нет никакого смысла. А так меня пригласили на финал Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги наций. Но я пока еще не принял решение. Скорее всего, никуда не полечу. Нет прямых рейсов. А с пересадками мне тяжело», — сказал Колосков «СЭ».

С февраля 2022 года ФИФА и УЕФА ввели запрет на участие российских команд в международных соревнованиях.