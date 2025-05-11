Колосков отказался от приглашений на финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги наций

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» заявил, что отказался от приглашений на финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги наций.

Ранее «СЭ» сообщал, что Колосков получил приглашения на финал Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги наций.

«Я уже отказался. Летал на Конгресс УЕФА в Белграде, потому что есть прямые рейсы. С удовольствием увидел своих коллег, с которыми долго работал. Душевная встреча была. Массу фотографий привез. А поскольку прямых рейсов на финалы еврокубков и Лиги Наций нет... Трудновато летать через Турцию, Белград, ОАЭ. Поблагодарил и принял решение остаться у телевизора, смотреть РПЛ и Кубок России», — сказал Колосков «СЭ».

С февраля 2022 года ФИФА и УЕФА ввели запрет на участие российских команд в международных соревнованиях.