11 мая, 14:15

Колосков отказался от приглашений на финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги наций

Микеле Антонов
Корреспондент

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» заявил, что отказался от приглашений на финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги наций.

Ранее «СЭ» сообщал, что Колосков получил приглашения на финал Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги наций.

«Я уже отказался. Летал на Конгресс УЕФА в Белграде, потому что есть прямые рейсы. С удовольствием увидел своих коллег, с которыми долго работал. Душевная встреча была. Массу фотографий привез. А поскольку прямых рейсов на финалы еврокубков и Лиги Наций нет... Трудновато летать через Турцию, Белград, ОАЭ. Поблагодарил и принял решение остаться у телевизора, смотреть РПЛ и Кубок России», — сказал Колосков «СЭ».

С февраля 2022 года ФИФА и УЕФА ввели запрет на участие российских команд в международных соревнованиях.

Лига чемпионов УЕФА
Вячеслав Колосков
  • Rutozid

    У них здесь свой человек, лет уж 40. Отказался не принципиально, а "трудновато летать", некомфортно. Старая позднесоветская полынь, не выкорчевывается никак. Футбольный чуюайс.

    13.05.2025

  • Спринт

    .. афрейтор .. вольно .. гуляй поближе к кухне .. и подальше от старшины запаса Советской Армии ..

    13.05.2025

  • Армеец

    Уважаемый..про себя что ль???

    13.05.2025

  • Спринт

    Хорошо отказываться там, где и не ждут .. **

    11.05.2025

