Колосков – о выбежавшей на поле девушке: "Финал ЛЧ был скучным, а тут народ повеселел. Красивое молодое тело"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился с "СЭ" впечатлениями от финала Лиги чемпионов​ между "Тоттенхэмом"​ и "Ливерпулем" (0:2). Игра прошла в субботу в Мадриде.

– Это один из худших финалов за последние годы, что я смотрел, – сказал Колосков. – Первый тайм вообще не был похож на финал Лиги Чемпионов. Такое впечатление, что команды были физически не готовы к высокому тему. Из того, что мы видели несколько недель назад в АПЛ, вчера не было ничего. Забегали только где-то к концу матча, но при повышении темпа допускали очень много ошибок.

"Ливерпуль" победил заслуженно. Он отдал инициативу "Тоттенхэму", но смог воспользоваться своими преимуществами – голевые ситуации, обострения, удары в створ. Все эти компоненты были за "Ливерпулем". Видимо, довлела ответственность за результат. И большую роль сыграл перерыв между последним матчем в АПЛ и финалом (последний тур в чемпионате Англии был 12 мая. – Прим. "СЭ"). Я видел много игр "Ливерпуля" и "Тоттенхэма", но такого сумбура в игре от этих команд не ожидал. "Ливерпуль" победил заслуженно, но не думаю, что зрители получили большое удовольствие от самого матча.

– Пенальти на первой минуте.

– А что здесь делать? Бесспорный пенальти. Несчастье "Тоттенхэма", которое сыграло свою роль в том, что матч получился таким не зрелищным. "Ливерпуль" сразу закрылся, а "Тоттенхэм" был не готов вскрывать такую оборону. Но что было, то было – "Ливерпуль" чемпион, футболистов можно только поздравить.

– В первом тайме девушка выбежала на поле.

– Есть что показать народу. Скучно же было, народ повеселел сразу (смеется). Красивое молодое тело, замечательный купальник на ней был.

– Это самый интересный момент матча?

– Нет, конечно. Просто эпизод. Можно говорить, что это шутка, но косяк на матче Лиги Чемпионов – нонсенс. Чтобы человек вылетел на футбольное поле в полуголом обличье – необычное явление, честно говоря.

– В прошлом году на финале в Киеве тоже выбежал болельщик. Почему второй год подряд не справляются стюарды?

– Видимо, готовятся к каким-то явным прорывам, чтобы обезопаситься. А какие-то моменты убирают, и такие проникновения становятся вполне вероятны. На будущее нужно быть более внимательным всей службе безопасности. (Константин Колмаков)