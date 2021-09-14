Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Колосков о матче «Зенита» и «Челси» в ЛЧ: «Не вижу между ними особой разницы»

12:05
Теги:

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящего матча «Челси» и «Зенита» в групповом раунде Лиги чемпионов.

«Я не вижу колоссальной разницы между «Зенитом» и «Челси». Команда из Санкт-Петербурга неплохо укрепилась. Очень качественные футболисты! А оборона одна из лучших по европейским стандартам. Барриос, Малком, Азмун — это игроки высокого уровня. Я не настроен пессимистично. Все зависит от того, как игроки «Зенита» подготовятся к матчу. Это очень важно. Если они не будут трепетать перед победителями Лиги чемпионов, то в этом случае может быть равная игра. По мастерству «Зенит» не уступает «Челси», — сказал Колосков «СЭ».

14 сентября состоится матч первого тура Лиги чемпионов в группе H между «Челси» и «Зенитом». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало — в 22.00.

Челси — Зенит

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Флегонтов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Польша — Россия: время начала матча и где смотреть прямую трансляцию
Почему неприятности преследуют актрису Анастасию Макееву
Задержанный после побега из изолятора Мавриди провел ночь в здании СК
Пропавшую под Воронежем девушку убили из-за денег
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры