Колосков о матче «Зенита» и «Челси» в ЛЧ: «Не вижу между ними особой разницы»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящего матча «Челси» и «Зенита» в групповом раунде Лиги чемпионов.

«Я не вижу колоссальной разницы между «Зенитом» и «Челси». Команда из Санкт-Петербурга неплохо укрепилась. Очень качественные футболисты! А оборона одна из лучших по европейским стандартам. Барриос, Малком, Азмун — это игроки высокого уровня. Я не настроен пессимистично. Все зависит от того, как игроки «Зенита» подготовятся к матчу. Это очень важно. Если они не будут трепетать перед победителями Лиги чемпионов, то в этом случае может быть равная игра. По мастерству «Зенит» не уступает «Челси», — сказал Колосков «СЭ».

14 сентября состоится матч первого тура Лиги чемпионов в группе H между «Челси» и «Зенитом». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало — в 22.00.