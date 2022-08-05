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5 августа, 23:32

Колосков не считает нарушением правил скандирование фанатами «Фенербахче» имени Путина

Анна Горшкова
Корреспондент
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение УЕФА наказать «Фенербахче» частичным закрытием трибун на один домашний матч за поведение болельщиков в матче квалификации Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (1:2).

«На самом деле все логично, все связано четко с регламентом, — сказал Колосков. — Значит, судя по всему, в рапорте делегата матча было отмечено — и это подчеркивалось — то, что было скандирование фамилии Путина. Конечно, специально УЕФА посчитал, что это является нарушением регламента.

Но что за оскорбительные такие высказывания, если речь шла, как наша пресса говорит, о скандировании фамилии Путина? Они могли скандировать имя Рональда Рейгана или королевы Елизаветы, почему нужно считать, что это хулиганская выходка? Тут не совсем понятно», — приводит слова Колоскова ТАСС.

УЕФА также оштрафовал турецкий клуб на 50 тысяч евро.

Встреча, которая прошла 27 июля в Стамбуле, завершилась со счетом 2:1, киевляне одержали победу в дополнительное время. После первого забитого гола украинской команды турецкие болельщики стали скандировать имя президента России Владимира Путина.

Источник: https://tass.ru/sport/15409929
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
РФС
ФК Динамо (Киев)
ФК Фенербахче
Вячеслав Колосков
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