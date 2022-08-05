Колосков не считает нарушением правил скандирование фанатами «Фенербахче» имени Путина

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение УЕФА наказать «Фенербахче» частичным закрытием трибун на один домашний матч за поведение болельщиков в матче квалификации Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (1:2).

«На самом деле все логично, все связано четко с регламентом, — сказал Колосков. — Значит, судя по всему, в рапорте делегата матча было отмечено — и это подчеркивалось — то, что было скандирование фамилии Путина. Конечно, специально УЕФА посчитал, что это является нарушением регламента.

Но что за оскорбительные такие высказывания, если речь шла, как наша пресса говорит, о скандировании фамилии Путина? Они могли скандировать имя Рональда Рейгана или королевы Елизаветы, почему нужно считать, что это хулиганская выходка? Тут не совсем понятно», — приводит слова Колоскова ТАСС.

УЕФА также оштрафовал турецкий клуб на 50 тысяч евро.

Встреча, которая прошла 27 июля в Стамбуле, завершилась со счетом 2:1, киевляне одержали победу в дополнительное время. После первого забитого гола украинской команды турецкие болельщики стали скандировать имя президента России Владимира Путина.