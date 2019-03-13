02:21 | Футбол — Лига чемпионов

Коке: "Ювентус" сыграл более настырно и реализовали свои моменты"

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Полузащитник "Атлетико" Коке после поражения от "Ювентуса"​ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:3) отметил, что соперник сыграл более настырно. Также он добавил, что из таких ошибок нужно извлекать уроки.

- Вечер выдался тяжким, - цитирует официальный сайт УЕФА Коке. - Соперники сыграли более настырно и реализовали свои моменты. Остается только их поздравить. Мы сыграли лучше на "Метрополитано", а сегодня "Ювентус" превзошел нас. Из таких ошибок нужно извлекать уроки.

Ювентус - Атлетико

 

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000981/match=2026856/index.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала
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