Коке: "В матче с "Ювентусом" "Атлетико" будет сражаться, как и всегда"

Полузащитник "Атлетико" Коке - о матче с "Ювентусом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Мы будем сражаться, как делаем это всегда, - цитирует футболиста официальный сайт клуба. - Мы играем каждый матч как финал. Очень рады участвовать в этом турнире. Завтра мы увидим очень хороший матч.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Ювентусом" пройдет в среду, 20 февраля. Встреча состоится в Мадриде, на стадионе "Ванда Метрополитано". Она начнется в 23:00 по московскому времени.

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