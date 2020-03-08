Коке считает, что поражения «Ливерпуля» не повлияют на матч с «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» Коке прокомментировал плохую форму «Ливерпуля» в последних матчах. По его словам, команда Юргена Клоппа способна взять себя в руки и вернуться в Лигу чемпионов с новым настроем.

Напомним, первый матч 1/8 ЛЧ между «Атлетико» и «Ливерпулем» состоялся 18 февраля и закончился победой матрасников (1:0). Ответная игра пройдет 11 марта в 23:00 (мск).

— Да, «Ливерпуль» проиграл несколько игр, но это не влияет на матчи Лиги чемпионов, — приводит слова Коке Goal. — Мы отправляемся в Ливерпуль уверенными, потому что на кону стоят последние восемь лет без победы в этом турнире. «Ливерпуль» — отличная команда, и победить их будет очень сложно. Они станут чемпионами Англии, и, конечно, я хотел бы, чтобы «Атлетико» был на их уровне. Но главное — мы должны извлечь урок из поражения в Турине в прошлом году.

7 марта красные в 29-ом туре АПЛ одержали победу над «Борнмутом» (2:1), до этого мерсисайдцы потерпели два поражения подряд — «Уотфорду» (3:0) и «Челси» (2:0).