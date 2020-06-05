Коке призывает признать «Атлетико» победителями Лиги чемпионов, если турнир не возобновится. И вот почему

Капитан «Атлетико» Коке считает, что его клуб стоит признать победителем Лиги чемпионов, если турнир в этом сезоне не будет возобновлен. Розыгрыш Лиги чемпионов был прерван после четырех из восьми ответных матчей 1/8 финала из-за пандемии коронавируса. Коке отмечает, что до приостановки турнира его команда смогла выбить действующего победителя Лиги чемпионов «Ливерпуль» (1:0, 3:2 д.в.).

— Когда я беседую с друзьями, я говорю, что это Лига чемпионов «Атлетико», — цитирует AS Коке. — Мы не можем изменить нашу философию. Никто не сможет изменить наш стиль. Если турнир будет остановлен, в этом году мы станем победителями Лиги чемпионов. Мы, как в боксе, победили чемпионов.

Розыгрыш Лиги чемпионов был прерван из-за пандемии коронавируса. Пока официальных дат возвращения турнира нет, но УЕФА рассчитывает доиграть сезон.