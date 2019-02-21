Коке – о жесте Роналду: "Если у него пять побед в ЛЧ, то нужно его поздравить"

Полузащитник "Атлетико" Коке после домашнего матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (2:0) прокомментировал жест нападающего "бьянконери" Криштиану Роналду, который показывал фанатам "матрасников" пять пальцев, символизирующих пять побед в ЛЧ, сообщает Goal.com.

34-летний португалец также продемонстрировал этот жест после встречи с "Атлетико" журналистам и сказал: "У меня пять побед в Лиге чемпионов, а у "Атлетико" – ноль".

– На поле я ничего не заметил. Может, он кого-то приветствовал. Если у него пять побед в Лиге чемпионов, тогда нужно его поздравить. Больше нечего сказать, – цитирует Коке Goal.com.

Все о Лиге чемпионов – здесь