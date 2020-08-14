Коке: «Нужно снять шляпу перед «Лейпцигом»

Полузащитник «Атлетико» Коке подвел итоги четвертьфинала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (1:2).

— Они играли намного лучше на протяжении всего матча, лучше владели мячом, — приводит слова Коке официальный сайт УЕФА. — Они были быстрее и интенсивнее. Когда соперники лучше, а вы пытаетесь, но ничего не выходит, то нужно просто снять шляпу перед ними. Мы не смогли выдержать их интенсивность. Когда был наш лучший момент при 1:1, они снова забили.

Когда проигрываешь, одновременно чувствуешь и боль, и печаль. В трех матчах мы могли выиграть Лигу чемпионов, но этого не произошло.