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Коке: «Нужно снять шляпу перед «Лейпцигом»

02:21
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Полузащитник «Атлетико» Коке подвел итоги четвертьфинала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (1:2).

— Они играли намного лучше на протяжении всего матча, лучше владели мячом, — приводит слова Коке официальный сайт УЕФА. — Они были быстрее и интенсивнее. Когда соперники лучше, а вы пытаетесь, но ничего не выходит, то нужно просто снять шляпу перед ними. Мы не смогли выдержать их интенсивность. Когда был наш лучший момент при 1:1, они снова забили.

Когда проигрываешь, одновременно чувствуешь и боль, и печаль. В трех матчах мы могли выиграть Лигу чемпионов, но этого не произошло.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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