Коке: «Атлетико» сыграл хуже, чем должен был»

Полузащитник «Атлетико» Коке после поражения от «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2) отметил, что команда сыграла хуже, чем должна была.

«Это был трудный день. Мы любим этот турнир и хотели пройти дальше, но мы сыграли хуже, чем должны были. Положение обязывало нас идти вперед, и мы оставляли дыры, которыми они здорово воспользовались.

Мы недостаточно хорошо сыграли в этом противостоянии. Они здорово давили, а мы играли слишком медленно и часто не успевали за соперником. Льоренте выдал несколько хороших подач, но никто не сумел их замкнуть. Команда не сумела сделать то, что мы хотели, особенно в первом тайме. », — цитирует пресс-служба УЕФА Коке.