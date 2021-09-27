Коке: «Атлетико» будет играть против «Милана» как в финале»

Капитан «Атлетико» Коке поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Милана».

«Завтра мы будем играть как в финале, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Это всегда в нашем менталитете».

Матч «Милан» — «Атлетико» состоится 28 сентября. Начало в 22.00 по московскому времени.