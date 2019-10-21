«Когда едешь на работу в час пик». Игроки «Локомотива» прокатились в Турине на поезде
10:02
«Локомотив» прилетел в Турин (Италия) перед матчем группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча пройдет во вторник, 22 октября, начало — 22.00 (мск).
Из аэропорта имени Сандро Пертини команда добиралась до города на поезде.
Когда едешь на работу в час пик pic.twitter.com/ZH9pYZFTaM— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) October 21, 2019
«Локомотив» занимает 3-е место в группе D, имея в активе 3 очка. «Ювентус»с 4 баллами располагается на 1-й строчке.
Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр