Коченков сравнял «Локомотив» со «Спартаком»

Голкипер «Локомотива» Антон Коченков отразил удар Кирана Триппьера с 11-метровой отметки и стал шестым вратарем российского клуба, справившимся с пенальти в матче Лиги чемпионов. Из вратарей «Локо» до него подобным образом отличался только Сергей Овчинников, который в 1/8 финала сезона-2003/04 отбил мяч, пущенный хорватом Дадо Пршо из «Монако». Также два отраженных пенальти есть в активе вратарей «Спартака», по одному у «Ростова» и «ЦСКА. (Кирилл Бурдаков)

Вратари российских клубов, отразившие пенальти в матче Лиги чемпионов

Дата Стадия Вратарь Клуб Пенальтист Клуб Итоговый счет 14.09.1994 Гр.турнир Дмитрий Тяпушкин Спартак Дмитрий Михайленко Динамо К 2:3 10.03.2004 1/8 финала Сергей Овчинников Локомотив Дадо Пршо Монако 0:1 07.11.2012 Гр.турнир Артем Ребров Спартак Оскар Кардосо Бенфика 0:2 28.09.2016 Гр.турнир Сослан Джанаев Ростов Дэви Преппер ПСВ 2:2 27.11.2018 Гр.турнир Игорь Акинфеев ЦСКА Роман Прохазка Виктория Пл 1:2 11.12.2019 Гр.турнир Антон Коченков Локомотив Киран Триппьер Тоттенхэм 0:2

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