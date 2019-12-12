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Коченков сравнял «Локомотив» со «Спартаком»

01:49
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Голкипер «Локомотива» Антон Коченков отразил удар Кирана Триппьера с 11-метровой отметки и стал шестым вратарем российского клуба, справившимся с пенальти в матче Лиги чемпионов. Из вратарей «Локо» до него подобным образом отличался только Сергей Овчинников, который в 1/8 финала сезона-2003/04 отбил мяч, пущенный хорватом Дадо Пршо из «Монако». Также два отраженных пенальти есть в активе вратарей «Спартака», по одному у «Ростова» и «ЦСКА. (Кирилл Бурдаков)

Вратари российских клубов, отразившие пенальти в матче Лиги чемпионов

Дата

Стадия

Вратарь

Клуб

Пенальтист

Клуб

Итоговый счет

14.09.1994

Гр.турнир

Дмитрий Тяпушкин

Спартак

Дмитрий Михайленко

Динамо К

2:3

10.03.2004

1/8 финала

Сергей Овчинников

Локомотив

Дадо Пршо

Монако

0:1

07.11.2012

Гр.турнир

Артем Ребров

Спартак

Оскар Кардосо

Бенфика

0:2

28.09.2016

Гр.турнир

Сослан Джанаев

Ростов

Дэви Преппер

ПСВ

2:2

27.11.2018

Гр.турнир

Игорь Акинфеев

ЦСКА

Роман Прохазка

Виктория Пл

1:2

11.12.2019

Гр.турнир

Антон Коченков

Локомотив

Киран Триппьер

Тоттенхэм

0:2
Атлетико — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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