Коченков сравнял «Локомотив» со «Спартаком»
Голкипер «Локомотива» Антон Коченков отразил удар Кирана Триппьера с 11-метровой отметки и стал шестым вратарем российского клуба, справившимся с пенальти в матче Лиги чемпионов. Из вратарей «Локо» до него подобным образом отличался только Сергей Овчинников, который в 1/8 финала сезона-2003/04 отбил мяч, пущенный хорватом Дадо Пршо из «Монако». Также два отраженных пенальти есть в активе вратарей «Спартака», по одному у «Ростова» и «ЦСКА. (Кирилл Бурдаков)
Вратари российских клубов, отразившие пенальти в матче Лиги чемпионов
|
Дата
|
Стадия
|
Вратарь
|
Клуб
|
Пенальтист
|
Клуб
|
Итоговый счет
|
14.09.1994
|
Гр.турнир
|
Дмитрий Тяпушкин
|
Спартак
|
Дмитрий Михайленко
|
Динамо К
|
2:3
|
10.03.2004
|
1/8 финала
|
Сергей Овчинников
|
Локомотив
|
Дадо Пршо
|
Монако
|
0:1
|
07.11.2012
|
Гр.турнир
|
Артем Ребров
|
Спартак
|
Оскар Кардосо
|
Бенфика
|
0:2
|
28.09.2016
|
Гр.турнир
|
Сослан Джанаев
|
Ростов
|
Дэви Преппер
|
ПСВ
|
2:2
|
27.11.2018
|
Гр.турнир
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
Роман Прохазка
|
Виктория Пл
|
1:2
|
11.12.2019
|
Гр.турнир
|
Антон Коченков
|
Локомотив
|
Киран Триппьер
|
Тоттенхэм
|
0:2
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