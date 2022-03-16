Клубы Роналду и Месси вылетают в 1/8 финала Лиги чемпионов второй год подряд

«Манчестер Юнайтед» уступил «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча на английском стадионе «Олд Траффорд» завершилась поражением хозяев поля со счетом 0:1.

Первый матч завершился со счетом 1:1. По сумме двух игр в четвертьфинал Лиги чемпионов вышел мадридский клуб (2:1).

Таким образом, клубы, за которые выступают нападающим Криштиану Роналду и Лионель Месси вылетают на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов второй сезон подряд.

Напомним, что ранее «ПСЖ» Месси по сумме двух матчей уступил «Реалу» (2:3).

Ronaldo and Messi both go out in the last 16 of the Champions League for the second straight year ? pic.twitter.com/ZSXBvKseO9 — B/R Football (@brfootball) March 15, 2022

В прошлом сезоне аргентинец выступал за «Барселону», португалец — за «Ювентус».