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Сегодня, 01:24

Клубы Роналду и Месси вылетают в 1/8 финала Лиги чемпионов второй год подряд

Иван Шитик
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» уступил «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча на английском стадионе «Олд Траффорд» завершилась поражением хозяев поля со счетом 0:1.

Первый матч завершился со счетом 1:1. По сумме двух игр в четвертьфинал Лиги чемпионов вышел мадридский клуб (2:1).

Таким образом, клубы, за которые выступают нападающим Криштиану Роналду и Лионель Месси вылетают на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов второй сезон подряд.

Напомним, что ранее «ПСЖ» Месси по сумме двух матчей уступил «Реалу» (2:3).

В прошлом сезоне аргентинец выступал за «Барселону», португалец — за «Ювентус».

Криштиану Роналду
Лионель Месси
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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