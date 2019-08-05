Клуб Сергея Реброва может выйти в Лиге чемпионов на "Марибор" или "Русенборг"

Состоялась жеребьевка 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. "Краснодар" в случае победы над "Порту" в третьем отборочном раунде встретится с турецким "Истанбулом" или греческим "Олимпиакосом".

"Ференцварош", которым руководит экс-форвард "Рубина" и сборной Украины Сергей Ребров, может сыграть с победителем противостояния "Марибор" - "Русенборг". Но для начала ему нужно самому обыграть загребское "Динамо".

Полностью результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

Путь чемпионов

"Динамо" (Хорватия)/"Ференцварош" (Венгрия) - "Марибор" (Словения)/"Русенборг" (Норвегия)

ЧФР (Румыния)/"Селтик" (Шотландия) - "Славия" (Чехия)

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Црвена Звезда" (Сербия)/"Копенгаген" (Дания)

АПОЭЛ (Кипр)/"Карабах" (Азербайджан) - ПАОК (Греция)/"Аякс" (Голландия)

Путь представителей лиг

"Базель" (Швейцария)/ЛАСК (Австрия) - "Брюгге" (Бельгия)/"Динамо" (Украина)

"Истанбул" (Турция)/"Олимпиакос" (Греция) - "Краснодар" (Россия)/"Порту" (Португалия)

Победители противостояния выходят в групповой турнир Лиги чемпионов. Проигравшие сыграют в групповом турнире Лиги Европы. Первые игры состоятся 20 и 21 августа, ответные - 27-28 августа. Первые матчи 3-го раунда пройдут 6-7 августа, ответные - 13 августа.