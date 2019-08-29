«Клуб, который все хотят получить на жеребьевке Лиги чемпионов». «Зенит» изменил свое описание в Twitter

Англоязычный Twitter «Зенита» изменил описание. «Клуб, который все хотят получить на жеребьевке Лиги чемпионов», — говорится в записи.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2019/20 состоится в четверг, 29 августа, в Монако, во дворце «Гримальди Форум». В групповом этапе Лиги чемпионов примут участие 32 команды, которые будут разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой.

26 клубов получили места в турнире по итогам напрямую, по итогам результатов в национальных чемпионатах, еще шесть — по итогам отборочного турнира.

Кто достанется «Зениту» и «Локомотиву»? Гид по жеребьевке Лиги чемпионов