«Клуб, который все хотят получить на жеребьевке Лиги чемпионов». «Зенит» изменил свое описание в Twitter
13:13
Англоязычный Twitter «Зенита» изменил описание. «Клуб, который все хотят получить на жеребьевке Лиги чемпионов», — говорится в записи.
New bio #UCLdraw ? pic.twitter.com/u9vs4aEXLj— FC Zenit in English? (@fczenit_en) August 29, 2019
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2019/20 состоится в четверг, 29 августа, в Монако, во дворце «Гримальди Форум». В групповом этапе Лиги чемпионов примут участие 32 команды, которые будут разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой.
26 клубов получили места в турнире по итогам напрямую, по итогам результатов в национальных чемпионатах, еще шесть — по итогам отборочного турнира.
Кто достанется «Зениту» и «Локомотиву»? Гид по жеребьевке Лиги чемпионов
Дополнительная информация
https://twitter.com/fczenit_en/status/1167001119907860480?s=20
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