Клопп заявил, что «Ливерпулю» нечего терять в ответном матче с «Реалом» в 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, с какими мыслями команда подходит к ответному матчу 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Когда проигрываешь 1:3, кажется, что ты уже вылетел, так что терять нам особо нечего. Мы предпримем попытку, это наша рабочая обязанность. Именно с такими мыслями мы подходим к этому матчу.

Очень важно сыграть на ноль, но в этом отношении матч не особо отличается от любой другой игры. Игнорировать игру в обороне нельзя, за это наказывают. Но я не уверен, что в мире есть хоть одна команда, которая способна не дать «Реалу» создать ни одного момента.

Если сумеем сыграть острее, чем в Мадриде, а это возможно, ведь там мы почти ничего не создали, то посмотрим. Мы не можем гарантировать камбэки, тем более без болельщиков. Мы снова попробуем сами создать нужную атмосферу», - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» проиграл «Реалу» со счетом 1:3.

Ответная встреча состоится завтра, 14 апреля, в Англии. Начало – в 22:00 по московскому времени.