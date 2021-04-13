Клопп заявил, что «Ливерпулю» нечего терять в ответном матче с «Реалом» в 1/4 финала ЛЧ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, с какими мыслями команда подходит к ответному матчу 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом».
«Когда проигрываешь 1:3, кажется, что ты уже вылетел, так что терять нам особо нечего. Мы предпримем попытку, это наша рабочая обязанность. Именно с такими мыслями мы подходим к этому матчу.
Очень важно сыграть на ноль, но в этом отношении матч не особо отличается от любой другой игры. Игнорировать игру в обороне нельзя, за это наказывают. Но я не уверен, что в мире есть хоть одна команда, которая способна не дать «Реалу» создать ни одного момента.
Если сумеем сыграть острее, чем в Мадриде, а это возможно, ведь там мы почти ничего не создали, то посмотрим. Мы не можем гарантировать камбэки, тем более без болельщиков. Мы снова попробуем сами создать нужную атмосферу», - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» проиграл «Реалу» со счетом 1:3.
Ответная встреча состоится завтра, 14 апреля, в Англии. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029492--dortmund-vs-man-city/
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