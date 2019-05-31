Клопп заявил, что Фирмину сыграет в финале Лиги чемпионов

Нападающий "Ливерпуля" Роберту Фирмину​ готов принять участие в финальном матче Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Бразилец получил травму бедра в первом полуфинальном матче турнира с "Барселоной"​ (0:3).

– Фирмину готов, – заявил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп​ на пресс-конференции. – Выйдет ли он в "основе"? Пока не буду отвечать на этот вопрос. Если он будет готов, то выйдет.

В сезоне 2018/19 Роберту Фирмину провел 47 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 8 результативных передач.