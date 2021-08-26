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Клопп: «Я громко рассмеялся, увидев, что «Ливерпулю» досталась сложная группа в ЛЧ»

22:35
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов для английского клуба.

«Ливерпуль» сыграет в группе B с «Атлетико», «Порту» и «Миланом».

«По правде говоря, я довольно громко рассмеялся, увидев, что нам досталась явно сложная группа. Вот Лига чемпионов, какова она есть: играешь с лучшими командами Европы! Безусловно, в нашей группе таковые есть.

Мы амбициозны, как и прежде, и хотим доказать, что вся та тяжелая работа, которая была проделана в минувшем сезоне по завоеванию путевки в Лигу чемпионов, не пройдет даром. Будем играть с таким настроем», — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Первый тур группового турнира пройдет 14–15 сентября. Завершающий, шестой, тур состоится 7–8 декабря. Точное расписание матчей станет известно позднее.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/draws/2022/2001308/

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Александр Кравченко все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Зенита» и топ-клубов Европы