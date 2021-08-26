Клопп: «Я громко рассмеялся, увидев, что «Ливерпулю» досталась сложная группа в ЛЧ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов для английского клуба.

«Ливерпуль» сыграет в группе B с «Атлетико», «Порту» и «Миланом».

«По правде говоря, я довольно громко рассмеялся, увидев, что нам досталась явно сложная группа. Вот Лига чемпионов, какова она есть: играешь с лучшими командами Европы! Безусловно, в нашей группе таковые есть.

Мы амбициозны, как и прежде, и хотим доказать, что вся та тяжелая работа, которая была проделана в минувшем сезоне по завоеванию путевки в Лигу чемпионов, не пройдет даром. Будем играть с таким настроем», — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Первый тур группового турнира пройдет 14–15 сентября. Завершающий, шестой, тур состоится 7–8 декабря. Точное расписание матчей станет известно позднее.