Клопп выразил недовольство работой судьи матча «Ливерпуля» с «Реалом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство работой главного арбитра первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3) Феликса Брыха.

«Я не очень понял, что сделал судья в эпизоде с Мане в первом тайме. Я воспринял это как нечто личное. В том эпизоде был очевидный фол, но судья почему-то решил, что Садио нырнул или что-то в таком духе. После этого любой момент с падением Мане расценивался аналогично. Это неправильно. Я сказал арбитру после игры, что это несправедливо. Это ничего не меняет, мы не были достаточно хороши, но в такие моменты нужно, чтобы судейство было нормальным», — приводит Goal слова Клоппа.

На 36-й минуте матча Лукас Васкес сбил Садио Мане на подходе к штрафной площади, но бригада арбитров оставила эпизод без внимания. В следующей атаке после инцидента «Реал» забил второй гол в матче.

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