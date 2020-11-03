Клопп восхищен игрой Жиогу Жоты

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов против «Аталанты» отметил, что рад подписанию Диогу Жоты. Португалец летом перешел из «Вулверхэмптона» в стан «красных».

— Диогу Жота в свои 23 года в прекрасном футбольном возрасте, и он уже обладает богатым опытом, — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа. — Это очень хороший парень, действительно классное приобретение. Игрокам поначалу может понадобиться время на адаптацию, но в его случае я знал, что это будет недолго, потому что «волки» тоже играли очень интенсивно.