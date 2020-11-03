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Клопп восхищен игрой Жиогу Жоты

03:02

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов против «Аталанты» отметил, что рад подписанию Диогу Жоты. Португалец летом перешел из «Вулверхэмптона» в стан «красных».

— Диогу Жота в свои 23 года в прекрасном футбольном возрасте, и он уже обладает богатым опытом, — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа. — Это очень хороший парень, действительно классное приобретение. Игрокам поначалу может понадобиться время на адаптацию, но в его случае я знал, что это будет недолго, потому что «волки» тоже играли очень интенсивно.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029420--atalanta-vs-liverpool/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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