Клопп считает, что перед началом финала ЛЧ ни у одной из команд нет преимущества

Главный тренер "Ливерпуля" Юргенн Клопп накануне финального матча Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" отметил, что в этой игре нет фаворитов. Он также отметил заслуги команды соперника.

– В финале встречаются две классные команды, – приводит пресс-служба УЕФА слова Клоппа. – Я с уважением отношусь к проделанной Почеттино работе. У него уже были талантливые игроки, когда он начинал с ними работать. Но за последние годы они добились колоссального прогресса.

Если бы я считал, что преимущество на стороне "Тоттенхэма", то я был бы в бешенстве. Знаю, что люди говорят, будто мы фавориты, поскольку набрали больше очков в родном чемпионате. Но если вы посмотрите на результаты наших личных встреч, то оба раза счет был всего лишь 2:1. Так что перед началом игры преимущества нет ни у одной из команд

Финал Лиги чемпионов-2018/19 состоится 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде. Начало – в 22.00 по московскому времени.

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