Клопп считает, что "Ливерпулю" нужно оставаться голодным

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на вопрос, что нужно о нужно команде, чтобы развить достигнутый успех в новом сезоне. В прошедшем сезоне "красные" выиграли Лигу чемпионов, а также заняли второе место в чемпионате Англии.

- Нужно оставаться голодными. Это сверхважно. У меня нет ни малейших сомнений на этот счет. После финала у нас был примерно месяц, когда все хлопали нас по спине, где бы мы ни оказывались. Это было блестяще, - цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА. - Это здорово, но порой такие вещи могут тебя расслабить и лишить силы. Мы не такие, но в теории подобное может случиться. Надо сделать то же самое, что мы уже сделали, улучшив, пожалуй, лишь некоторые моменты, в которых мы были недостаточно хороши. Вот и все.

14 августа "Ливерпуль" сыграет за Суперкубок УЕФА против "Челси". Матч пройдет в Стамбуле и начнется в 22.00 по московскому времени.