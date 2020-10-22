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Клопп рассказал о травме Мане

08:25
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что нападающий команды, Садио Мане провел матч 1-го тура группового турнира против «Аякса» с повреждением.

— У Садио уже несколько дней есть проблема с ногой, — приводит Goal.com слова Клоппа. — Если Мане не играет, то его нога обмотана льдом. Ему больно, но в целом повреждение позволяет играть.

В сезоне-2020/21 28-летний сенегалец провел за «Ливерпуль» 6 матчей, на его счету 4 гола.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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