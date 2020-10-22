Клопп рассказал о травме Мане

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что нападающий команды, Садио Мане провел матч 1-го тура группового турнира против «Аякса» с повреждением.

— У Садио уже несколько дней есть проблема с ногой, — приводит Goal.com слова Клоппа. — Если Мане не играет, то его нога обмотана льдом. Ему больно, но в целом повреждение позволяет играть.

В сезоне-2020/21 28-летний сенегалец провел за «Ливерпуль» 6 матчей, на его счету 4 гола.