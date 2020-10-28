Клопп рассказал о травме Фабинью

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Мидтьюлланном» был расстроен травмой Фабинью. Бразилбца пришлось заменить на 30-й минуте встречи.

— Травма Фабинью была последней вещью, в которой мы нуждались, — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа. — Он почувствовал боль в подколенном сухожилии и не мог бежать. Это нехорошо на этой позиции. Посмотрим, что с ним. Ему нужно пройти обследование, и тогда мы узнаем больше, но это нехорошие новости.