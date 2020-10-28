Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Клопп рассказал о травме Фабинью

06:43
Теги:

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Мидтьюлланном» был расстроен травмой Фабинью. Бразилбца пришлось заменить на 30-й минуте встречи.

— Травма Фабинью была последней вещью, в которой мы нуждались, — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа. — Он почувствовал боль в подколенном сухожилии и не мог бежать. Это нехорошо на этой позиции. Посмотрим, что с ним. Ему нужно пройти обследование, и тогда мы узнаем больше, но это нехорошие новости.

Ливерпуль — Мидтьюлланн

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 16015
Все опросы
Кто главный фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир