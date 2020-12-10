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Клопп: «Раньше я поддерживал идею видеоповторов, сейчас — не уверен»

08:14
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о ВАР в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» (1:1).

— Я еще не видел момента с отменой нашего гола, но принятие решения слишком затянулось, а на поле было холодно, — приводит Goal слова Клоппа. — Раньше я поддерживал введение видеоповторов, но не уверен, что поддержал бы их введение сейчас. Что ж, у нас теперь есть ВАР и с этим нужно считаться.

«Ливерпуль» занял первое место в группе D с 13 очками. «Мидтьюлланн» стал последним в группе с 2 очками.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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