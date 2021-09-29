Клопп рад разгромной победе над «Порту»
02:57
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Порту» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов отметил, что главное — результат. По его мнению, в игре было много положительных моментов.
«В футболе самое главное — это результат. Такой результат в гостевом матче с «Порту» вызывает большую радость. А ведь нельзя забывать и о том, какой футбол мы показали. Считаю, сегодня было много положительных моментов», — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.
«Ливерпуль» лидирует в своей группе, набрав 6 очков. Следующим соперником будет «Атлетико».
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032714--porto-vs-liverpool/?iv=true
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