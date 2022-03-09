Клопп назвал, чего не хватило «Ливерпулю» в матчах с «Интером»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Интера» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 0:1.

«Это был интересный матч. В концовке мы потеряли нити игры, что не очень хорошо, ведь мы не рассчитывали уступать в домашнем матче. Надо отдать должное сопернику, который доставил нам немало проблем. Реализуй мы свои моменты, победа была бы наша. Этого не произошло, но в итоге мы прошли дальше.

В матчах с такими соперниками, как «Интер», нужно постоянно двигаться, совершать много передач. Мы это сделали, но, возможно, недостаточно. Мы действовали недостаточно тонко, уступали в единоборствах и совершали потери в простых ситуациях», — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.

В первой встрече «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0, поэтому прошел в ? финала.