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Сегодня, 02:37

Клопп назвал, чего не хватило «Ливерпулю» в матчах с «Интером»

Евгений Козинов
Корреспондент
Юрген Клопп.
Фото AFP

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Интера» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 0:1.

«Это был интересный матч. В концовке мы потеряли нити игры, что не очень хорошо, ведь мы не рассчитывали уступать в домашнем матче. Надо отдать должное сопернику, который доставил нам немало проблем. Реализуй мы свои моменты, победа была бы наша. Этого не произошло, но в итоге мы прошли дальше.

В матчах с такими соперниками, как «Интер», нужно постоянно двигаться, совершать много передач. Мы это сделали, но, возможно, недостаточно. Мы действовали недостаточно тонко, уступали в единоборствах и совершали потери в простых ситуациях», — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.

В первой встрече «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0, поэтому прошел в ? финала.

Лига чемпионов. 1/8 финала
08 мар, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
0:1
Интер
Голы
Мартинес, 61 (0:1)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Робертсон Матип Александр-Арнолд Фабинью Тиагу Алькантара (Хендерсон, 66) Джонс (Кейта, 65) Мане Салах Диогу Жота (Диас, 83)
Интер
Ханданович Дюмфрис (Дармиан, 75) де Врей (Д`Амброзио, 46) Шкриньяр Бастони Хакан Чалханоглу (Весино, 83) Видаль Брозович (Гальярдини, 75) Санчес Мартинес (Корреа, 76) Перишич
Предупреждения
Диогу Жота 40’, Робертсон 47’, Мане 71’  -  Санчес 45+4’, Видаль 45+6’, Бастони 85’, Гальярдини 90+4’
Удаления
Санчес 63’ (вторая ж.к)
Судьи
Лаос (Испания)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033904--liverpool-vs-inter/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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Юрген Клопп
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