Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Клопп признал закономерность поражения «Ливерпуля» от «Реала в первом матче 1/4 финала ЛЧ

00:57
Теги:

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

«Если хочешь играть в полуфинале, это право нужно заработать. Пока мы этого не сделали. Единственный положительный момент, который можно выделить, не считая гола, — это только первая половина противостояния.

Мы просто играли в футбол недостаточно хорошо, чтобы создать «Реалу» проблемы. Мы сильно облегчили им положение. Ошибки могут случаться. Мы не заслуживали большего, но один гол и игра во втором тайме — нормально. Это наш спасательный круг», — цитирует Клоппа BBC.

Ответный матч команды проведут в Англии 14 апреля.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




Загрузка...