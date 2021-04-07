Клопп признал закономерность поражения «Ливерпуля» от «Реала в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

«Если хочешь играть в полуфинале, это право нужно заработать. Пока мы этого не сделали. Единственный положительный момент, который можно выделить, не считая гола, — это только первая половина противостояния.

Мы просто играли в футбол недостаточно хорошо, чтобы создать «Реалу» проблемы. Мы сильно облегчили им положение. Ошибки могут случаться. Мы не заслуживали большего, но один гол и игра во втором тайме — нормально. Это наш спасательный круг», — цитирует Клоппа BBC.

Ответный матч команды проведут в Англии 14 апреля.