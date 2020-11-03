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«Клопп — пример для всех тренеров, это честь играть против него». Гасперини — о матче с «Ливерпулем»

06:05
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля» признался, что для него будет честью играть против Юргена Клоппа.

— Юрген Клопп — пример для всех тренеров, это честь играть против него, — цитирует пресс-служба УЕФА Гасперини. — Ближайшие матчи будут иметь важнейшее значение, мы встречаемся с самой сильной командой группы. Надо заработать какие-то очки, чтобы иметь преимущество перед «Аяксом», во всяком случае в теории. Важен каждый матч.

После двух туров у «Ливерпуля» шесть очков и первое место в группе D, у «Аталанты» — четыре балла и второе место.

Матч «Аталанта» — «Ливерпуль» состоится во вторник, 3 ноября. Начало — в 23.00.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029420--atalanta-vs-liverpool/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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