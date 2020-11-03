Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля» признался, что для него будет честью играть против Юргена Клоппа.

— Юрген Клопп — пример для всех тренеров, это честь играть против него, — цитирует пресс-служба УЕФА Гасперини. — Ближайшие матчи будут иметь важнейшее значение, мы встречаемся с самой сильной командой группы. Надо заработать какие-то очки, чтобы иметь преимущество перед «Аяксом», во всяком случае в теории. Важен каждый матч.

После двух туров у «Ливерпуля» шесть очков и первое место в группе D, у «Аталанты» — четыре балла и второе место.

Матч «Аталанта» — «Ливерпуль» состоится во вторник, 3 ноября. Начало — в 23.00.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.