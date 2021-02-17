Клопп похвалил игру «Ливерпуля» в матче с «Лейпцигом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил команду после завершения первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (2:0).

«Именно такой матч был нам нужен, именно такую игру мы хотели. «Лейпциг» может победить любого соперника, может задавить его скоростью. Но мы отменно справились с ними. Провели очень хороший матч и добились заслуженного результата.

Очень доволен нашей игрой в обороне. Но не стоит забывать, что это только первый матч. Уверен, что многие будут ждать того, чтобы мы оступились», — цитирует тренера BBC.

Ответный матч команды проведут 10 марта на поле английского клуба.