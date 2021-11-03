Клопп поделился ожиданиями от матча с «Атлетико»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Атлетико», победа в котором может позволить мерсисайдцам досрочно выйти в плей-офф турнира.

«Будет здорово, если у нас получится досрочно выйти в плей-офф благодаря матчу с «Атлетико», но мы не обсуждаем это, потому что у нас постоянно происходит мини-финал в последнем туре. Надеюсь, в этом году мы обойдемся без этого. Досрочный выход в плей-офф — серьезное достижение, но мы готовы обсуждать это только после того, как это случится. «Атлетико» отдаст все силы, чтобы помешать нам победить», — приводит официальный сайт УЕФА слова Клоппа.

«Ливерпуль» лидирует в группе B с 9 очками в 3 матчах, «Атлетико» идет на второй строчке с 4 очками в 3 играх.

Матч «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится сегодня, 3 ноября, начало — в 23.00 (мск).